YOHO WEST料月內上樓書 曉柏峰162呎起 主打一房

新地代理總經理胡致遠透露，預計於本月20日前上載YOHO WEST樓書，緊接安排開放示範單位，料涵蓋兩房及三房的示範戶。該盤涉1,393伙，位處輕鐵站上蓋，住客可乘搭升降機，經穿梭大堂直達輕鐵站月台。住客亦可沿有蓋行人天橋到毗鄰公共交通運輸交匯處。

同系的馬鞍山雲海別墅，昨招標售出Lily Avenue 3號洋房，成交價6,219.4萬元，呎價為22,000元。項目上月至今累售9座洋房，套現逾5.58億元。

此外，曾推出市場放售及放租的薄扶林道128號Jessville項目，同日亦上載樓書，設有32伙，實用面積1,358方呎起。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該盤戶型涵蓋開放式至三房戶，標準戶當中，一房佔近六成最多，提供288伙，而兩房及三房分別有113伙與18伙，開放式有38伙，另有35伙連平台及連天台特色戶。

全盤單位實用面積由162至616方呎，最細單位為A座2樓A4室連平台戶，開放式間隔，連82方呎平台。該盤不設停車位。

Elize Park定價參考市區樓 樂風集團旗下首個住宅項目登場，該盤位處旺角洗衣街，昨命名為Elize Park。該集團創辦人及主席周佩賢指項目最快11月底至12月初上載樓書，定價參考市區優質樓盤，總投資額逾6億元。

該集團項目銷售及市場總監孫慧茹稱，全盤提供52伙，實用面積由約220至440方呎，包括15伙一房戶、28伙兩房戶及9伙特色戶。樓盤距離港鐵太子站及港鐵旺角東站僅約2.5分鐘步程，預計關鍵日期為明年6月30日。

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，新近售出2座41樓D室兩房戶，實用面積582方呎，成交價1,193.9萬元，呎價約20,514元。消息指，買家為內地人，入市須付15%印花稅。

林達民表示，曉柏峰部分高層單位附送衣櫃。 周佩賢表示，Elize Park總投資額逾6億元。 曉柏峰A座2樓A4室連平台圖則