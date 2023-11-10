上月辣稅2.4億 一年低

樓市去向未明，買賣交投仍處於低位，政府來自物業買賣的稅收大減。根據稅務局資料，10月全港各項物業辣招稅收共約2.39億元，創2022年10月後的一年新低，按月回落約27.2%。

買家印花稅月降三成 據了解，上述稅項涉及的物業成交共121宗，按月亦減少約22.9%，當中並沒有非住宅物業的追收個案，宗數更屬2014年2月後最少，但當年只推出額外印花稅。

資料又顯示，上月徵收新住宅從價印花稅的住宅成交共錄76宗，創相關稅項2016年11月開始後歷來新低，較9月減少10宗或約11.6%，相關稅款近1.4億元，按月回落約21.1%。

各項辣招稅當中，10月以買家印花稅收跌幅最明顯，涉及金額約9,250萬元，按月跌約34.8%，有關住宅成交錄35宗，創今年1月後新低，按月也挫約31.4%。

至於由上月底開始，額外印花稅的徵收期由3年縮短至兩年，上月涉及稅額約693.6萬元，須繳納該稅項的住宅成交僅10宗，按月分別減少約27.7%及約50%。