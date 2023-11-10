二手續劈 豪景呎售$6496返8年前

二手樓成交價跌勢深不見底，青龍頭豪景花園有海景特色單位，放盤約兩個月，劈價約22%後沽出，成交呎價僅約6,496元，料重返8年前低位。

晉誠地產李德鴻表示，自政府減辣後，市場成交仍以平價單位為主，上述15座屬低密度設計，其中一個頂層單位，實用面積約936方呎，另連約860方呎天台，套三房間隔，9月放盤叫價780萬元。

他又指，原業主因睇淡後市，累劈172萬元，獲區內留意連天台物業的買家，即睇即「落票」以608萬元購入自住，較屋苑2015至2016年的成交呎價更低。

嘉湖每呎7335元5年低 天水圍嘉湖山莊成交呎價進一步回落，亦重返至少5年前低位。美聯黃國良稱，息口走勢未明朗，部分業主減價促銷，屋苑麗湖居7座中層A室套三房戶，實用面積約638方呎，區內家庭客以468萬元承接，呎價約7,335元。事實上，9月同類型單位呎價已低至約7,367元，是次新成交呎價有機會屬屋苑今年最低。

聽濤雅苑呎價失守萬元 近日馬鞍山私人屋苑呎價都跌穿萬元關口。世紀21奇豐莊瑞生表示，區內聽濤雅苑5座極低層B室，實用面積約755方呎，三房間隔，曾叫價780萬元，減價至720萬元成交，呎價僅約9,536元，貼近同區已補價自由市場居屋，料屬項目至少3年新低。

將軍澳屋苑再增蝕讓。消息稱，峻瀅1期1座中層C室兩房戶，成交價605.8萬元，呎價約12,165元，約6年帳貶約6.5%。

美聯鍾家豪亦指，荃灣愉景新城5座低層D室三房單位，實用面積約600方呎，上月開價838萬元，租客上周遷出，即劈價至718萬元成交，屬上月同屋苑兩房戶做價，呎價約11,967元。

藍籌屋苑交投稍加快。中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島連續3日錄成交，項目32座中層E室，實用面積約634方呎，套三房間隔，放盤不足兩周，累減111萬元，以869萬元沽，呎價約13,707元，創同期數及同類型單位近8年新低。