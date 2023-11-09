拆彈房企地方債 華穩經濟迎刃解

內地近季經濟數據說明景氣復甦步伐與預期存在落差。其實當局一直從財政及貨幣政策雙線推出措施穩定經濟，問題是效益頗大程度被內房危機與地方債務問題惡化所抵銷，結果如拉牛上樹，吃力不討好，更令外界對於明年中國經濟展望愈感擔憂。要實現穩信心、谷需求，得先着手妥善拆除房企和地方政府兩大「債彈」，雖然這個過程需時甚長，不可能一步到位，但至少能明確排除系統性風險，有助推動地方經濟和房地產業早日恢復正常運作，則一直拖着經濟復甦後腿的兩個「緊箍咒」，始可迎刃而解！

近期西方輿論一直在渲染投資中國面臨危機的話題。事實是近季內地經濟增長放緩，除了是內部需求熱度減退使然外，外部需求疲弱，加上人民幣貶值，以及房企與地方債務危機不斷發酵，打擊資產價格及市場信心，內外因素綜合發酵所使然。惟整體景氣有改善的迹象，而非外媒描述般的危言聳聽。

無可否認，房企債務問題影響樓市正常運作，資金無法正常流轉，任何一個行業遇此現象，都會迎來存亡的問題，房地產也不例外。可這些年內房業放任發展，債務壓力如山，全面整頓是無可避免的，惟指望能一夜化解問題卻不切實際。當局可以做的，是主導梳理各環節，推動國資與民資整合協作房企重組債務，並檢視金融環節防範相關風險，能排除拖垮銀行，就是最重要的底線，城鎮化等建設有望釋放剛性需求逐步去庫存。

要知道，房企債務問題非但影響房地產單一行業，負面資產效應亦不利消費和投資信心。雖則不能期望能在短時間內徹底化解，但當局可以做的是協助解決少數超大型房企的債務重組，化解銀行龐大房貸壞帳危機，同時盡快推動房地產投資與建設正常運轉，雙管齊下。

至於地方債務，中央財政政策有絕對的空間協助化解問題，但此前須先理清地方政府的隱性債務，嚴格執行問責，並強化地方政府債務風險管理，確保防範金融系統性風險。當局既已表明必要時將對地方債提供應急流動性，未來若能加快處理步伐，讓地方政府復常推進基建及公共建設，穩增長自能事半功倍。

環顧全球，過去一段長時間全球央行奉行量化寬鬆政策下，樓市泡沫及政府財政問題普遍存在於各主要經濟體，中國亦不例外，美國的情況也許更甚。只是分別在於美國擁有美元霸權，可以銀紙任印，惟其濫用金融制裁，收割全球來幫美國填氹的做法，國際上已惹來反感，去美元化趨勢實非偶然。

得認清一個重要因素，就是中國不會容許、也承擔不了房地產爆煲從而拖垮金融體系和整體經濟的後果，亦有足夠的資源化解地方債問題。隨着明年美國加息周期告一段落，美元趨向下行，人民幣等非美貨幣會有喘息機會。若當局能把握到全球資產配置轉捩點，交出拆解房企與地方政府債彈的重大進展，有望扭轉局勢，吸引全球資金再次關注中國資產，則活躍資本市場，推動金融產業發展，自可順水推舟，加快推進拆解「債彈」的任務。