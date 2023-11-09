輪商精選：騰訊睇升 吼20106
騰訊控股(00700)股價周一突破310元水平後，周二回吐部分升幅，昨日則高開低走，曾高見314.6元，收市報308.4元，下跌不足0.1%。騰訊將於下周三公布今年第三季業績，有券商料總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。
觀察輪證資金流向，可見騰訊好倉於近日獲資金留意，周二錄得約480萬元流入。淡倉於日前亦獲資金留意，上周四至本周一共錄得約4,120萬元流入。
睇淡留意19558
投資者如看好，可留意騰訊認購證20106，行使價360.2元，明年3月25日到期，實際槓桿9倍，為活躍條款、中期輕微價外產品。相反，看淡可留意騰訊認沽證19558，行使價284.24元，明年3月22日到期，實際槓桿7.6倍，為行使價270元以上、3個月期以上、街貨低於10%產品之中高槓桿選擇。
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