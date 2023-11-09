佐敦舖1480萬沽 蝕12%

由資深投資者持有的佐敦上海街地舖以約1,480萬元登記易手，較不足兩年前購入價低約200萬元，蝕幅近12%。

資料顯示，上述為上海街雙號地舖，鄰近西貢街，建築面積約800方呎，起初放盤叫價約2,800萬元，其後減至約2,100萬元，最終再劈約620萬元售出，累積減價共約1,320萬元，成交呎價約18,500元。

物業仍連茶葉商戶的租約，月租近6萬元，租期至2024年中，以最新成交價計算，租金回報率近5厘。原業主於去年初以約1,680萬元買入。

另方面，美聯旺舖高級營業董事劉啟聰表示，代理交吉放售灣仔駱克道146至148號地下及閣樓B號舖，建築面積共約1,100方呎，地下面積約550方呎。業主意向售價約5,600萬元。

觀塘工廈單位賣605萬 此外，工商物業錄獲利買賣個案。萊斯物業梁雪芬透露，觀塘成業街華成工商中心一個建築面積約989方呎工廈單位，剛以605萬元成交，成交呎價約6,117元。原業主於2007年以162萬元購入，持貨約16年帳面獲利443萬元。