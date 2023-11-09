新盤概況：曉柏峰最快明日開價
市區全新盤銷售進程全速起動。恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，部署最快今日上載樓書。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目有機會明日同步開價及向傳媒開放示範單位，預計本周末隨即開始接受認購登記。
他續指，項目位處市區，周邊配套充足，15分鐘步程或車程範圍內可滿足日常起居飲食及購物需要。該盤由兩座住宅大樓組成，提供492伙，主打一房及兩房戶。
啟德海灣1期專才買家佔四成
由嘉華國際(00173)等3家發展商合作的啟德海灣第1期，完成首輪銷售後繼續落力軟銷，夥同中原地產推出置業優惠吸納專才買家。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明稱，首輪開售的買家，約四成屬專才，將與代理深化樓盤資料，加強宣傳。他相信，進一步推廣區內的智慧綠色集體運輸，會對銷情有幫助。
為配合該盤部署，由昨日起至11月30日，經中原購入項目的首5名兩房連儲物室或三房的「專才買家」，即經7種人才輸入計劃來港定居的人士，可獲贈兩萬元家電裝修設計套裝禮券。
同樣位於啟德，由恒地、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作的天瀧，昨招標售出2座10樓A室四房戶，成交價3,861.2萬元，呎價約32,917元。
海外客傳1353萬購親海駅I
臨海樓盤不乏捧場客，長實集團(01113)的油塘親海駅I，新近再沽出前排高層海景三房戶，為1座22樓B室，成交價約1,353萬元，呎價約18,564元。消息指，買家為一對外籍夫婦，鍾情項目享有海景而決定入市，並需繳付15%印花稅。該盤一周共售出3伙三房單位。
另外，五礦地產(00230)位於同區的蔚藍東岸，新近連錄4宗終止交易個案，涉及總成交金額3,954.88萬元。涉額最大為5座27樓B室兩房戶，實用面積512方呎，原於去年4月以1,198萬元售出，當時呎價約23,398元。
此外，新鴻基地產(00016)與恒地等合作的堅尼地城KENNEDY 38昨修訂價單，為指定單位增設一萬元的折扣或指定供應商提供的家具優惠。
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