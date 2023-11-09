標普踩樓價明年冧10%

6住宅區交投增 將軍澳月內30%損手 本港二手樓價繼續回落，國際評級機構標普全球評級認為，明年香港樓市仍難「翻生」，預期樓價將跌約5至10%。事實上，部分地區出現「價跌量升」情況，全港8個住宅地區，佔75%於11月買賣按月增加，主因是業主「狠蝕」離場，如將軍澳整體成交中佔近三成屬損手個案。

標普發表報告指，2024年香港住宅物業市場將是困難的一年，在經濟增長疲弱、利率上升及供應過多情況下，料明年樓價仍下跌，該行相信，發展商可承受20%的價格調整，都不會觸發財務問題。

天晉II三房輸62萬 綜合市場資料，11月有6個地區二手買賣宗數上升，升幅介乎約6.7%至逾2.3倍，其中將軍澳交投最旺，本月暫錄約35宗，按月增逾45%，當中至少10宗屬低於購入價的帳面貶值成交。香港置業劉浩勤稱，天晉II的1B座低層C室，實用面積約826方呎，套三房間隔，曾叫價1,680萬元，減至1,338萬元沽出，呎價約16,199元，約6年帳面蝕約62萬元。

日出康城二手屋苑同期錄約6宗買賣，當中5宗要蝕。中原柯勇指，SEA TO SKY第2座高層F室兩房戶，以685萬元易手，呎價約14,700元，約3年帳面貶值近12%。而將軍澳公屋寶林邨寶仁樓高層戶，市傳於已補價自由市場以363.8萬元成交，約6年帳蝕約66萬元。

東涌二手市場錄約10宗買賣，由上月同期低位約3宗彈升逾兩倍，指標屋苑映灣園錄約5宗。美聯吳楚興稱，該盤15座連平台三房單位，實用面積約710方呎，2017年以777萬元購入，剛以相同售價成交，呎價約10,944元，持貨約6年帳面平手離場，料蝕使費離場。

此外，粉嶺連同上水的北區，本月暫錄約10宗二手買賣，按月增逾42%，荃灣錄得至少25宗，同期上升近39%。相反，屯門及馬鞍山兩區均錄得約12宗，較10月份同期分別減少約42.9%及約25%。

麗港城傳4年貶26% 個別藍籌屋苑交投同時回升，茶果嶺麗港城11月暫錄約5宗買賣，已超過上月全月，不足一周連錄損手個案。市場消息透露，屋苑20座低層F室兩房戶，實用面積約517方呎，向為收租物業，原業主已移民外地，授權賣樓。據了解，單位原先開價630萬元，由於仍有租客居住，未能睇樓，劈價92萬元，剛以538萬元交吉成交，呎價約10,406元，原業主持貨約4年帳蝕192萬元，單位貶值約26.3%。

11月部分地區二手交投情況 麗港城11月暫錄約5宗買賣。