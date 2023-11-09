簡訊一覽
●內地乘聯會數據顯示，10月新能源乘用車市場銷售76.7萬輛，按年升37.5%，按月升2.7%；首10個月累計銷售595.4萬輛，按年升34.2%。該會又指，由於去年11月的比較基數低，故料今年11月銷售出現高增長的潛力很大，料銷量將按年暴增兩成以上。
●小米集團(01810)據報昨日於總部北京「小米科學園」舉行閉門會議，消息指會議僅定向邀請核心客戶，涉及小米手機和汽車供應鏈企業。
●德昌電機(00179)截至今年9月底止中期純利1.2億美元，按年升114.99%，中期息每股17港仙。
●長和(00001)旗下的CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited（CKHGT）公布，截至今年9月底止季度收益按年增1%至75億歐元，毛利總額升3%至54億歐元；資本開支按年跌28%至12億歐元，而債務淨額亦按年減8.9%至20億歐元。
●361度(01361)其間接非全資附屬三六一度（香港）收購主要從事銷售兒童體育服裝的諸暨市三六一度約14.93%股權，代價為5億元人民幣，完成後將全資擁有諸暨市三六一度。
●南韓9月出口按年跌2.4%，其中半導體出口跌幅收窄至14.6%；以歐美為中心的乘用車出口增加9.1%。以出口地區劃分，對中國出口減少17.6%，對東南亞跌7.4%，對日本跌2.5%，對美國出口則增加8.5%，對歐盟增6.5%。
●外媒引述澳洲羅兵咸永道發言人表示，由於經濟增長放緩，以及公司在醜聞高峰期分拆政府諮詢業務後規模縮小，公司將裁員338人，裁員人數約佔該企約7,600名員工的4%。
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