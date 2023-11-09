美消費信貸增幅趨緩 道指早段靠穩

美國消費信貸增長明顯放緩，第三季度的增幅以年率計只有0.4%，較前一季度減少1.7個百分點；其中循環貸款增長為8.6%，而非循環貸款更加倒退2.4%。美股周三早段靠穩，道指曾升68點，報34,221點；標指升9點，報4,388點；納指曾升34點，報13,674點。

隨着全球利率上升，即使投資「無風險」的美國國庫債券亦能夠輕易獲得4厘以上的回報，令股票吸引力大減。橡樹資本聯席創始人兼聯合董事長馬克斯（Howard Marks）認為，昔日超低息環境已經不再，即使未來重新減息，也不會回到接近零的利率水平；認為目前私募信貸能夠提供的高息回報相當具吸引力。

eBay業績展望轉保守 企業消息方面，網上交易平台eBay上季收入按年增長5.04%至25億美元，經調整純利倒退1.26%至5.45億美元。該公司對於本季的業績展望保守，預期收入介乎24.7億至25.3億美元，相當於按年倒退1%至增長2%，其股價早段曾挫6%。

深受美國散戶歡迎、以零佣金為賣點的網絡證券交易平台Robinhood上季收入按年升29.36%至4.67億美元；股東應佔虧損收窄至8,500萬美元。不過，該平台的月活躍用戶按年減少16%至1,030萬個，拖累其股價曾挫13.17%。

DHL季度純利挫逾33% 物流運輸公司DHL Group公布截至9月底止業績，期內收入按年倒退19.3%至193.98億歐元。公司解釋，收入大跌的原因在於經濟環境及貨運市場逐漸正常化的預期，還有不利的匯率響。期內公司純利亦減少33.85%至8.07億歐元。