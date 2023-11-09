智庫：英經濟恐低迷10年

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）將於本月22日發表秋季財政預算案，此前英國主要智庫國家經濟社會研究院（NIESR）警告，英國政府應擴大基礎設施、技術等領域投資，否則當地經濟將面臨「10年低迷」，增長缺乏動力，加劇經濟不均。

籲公共投資佔GDP擴至3% NIESR表示，解決英國經濟疲弱的最佳辦法，是加大公共投資比例，由每年佔國內生產總值（GDP）的2%提升到3%，並激勵企業增加投資。該機構又認為，英國有足夠的財政空間增加公共投資，倘若維持目前的稅收及支出計劃，5年後將有900億英鎊（約8,628億港元）的空間增加支出或減稅。

經濟方面，NIESR估計，當地GDP將在今明兩年微升0.6%及0.5%，然後在2025年及2028年分別回升至1%及1.7%，低過2008至2009年金融海嘯前的經濟增長平均水平。至於樓價走勢，NIESR認為到2025年中，樓價將由高位回落6.5%，或會導致多5萬個家庭陷入負資產。

報告也提到，經濟增長近年表現放緩的部分原因是利率上升，自2021年12月以來，英倫銀行已將利率從0.1厘調升至5.25厘，料利率不會繼續再升，至2027年降至3.5厘。另NIESR預期，今年10月英國通脹將由6.7%回落至5.1%，然後在明年底進一步回落至3.9%，並在2025年達到2%目標。

此外，英國零售商協會（BRC）與會計師行畢馬威日前公布的調查數據顯示，英國10月BRC同店零售銷售按年升幅放緩至2.6%。英國零售商協會稱，由於大額抵押貸款和租賃成本動搖消費者信心，導致零售銷售增長放緩，不少家庭推遲聖誕消費，冀在即將到來的「黑色星期五」促銷中買平貨。