黃金ETF連續5個月走資
世界黃金協會數據顯示，10月全球黃金交易所買賣基金（ETF）連續第5個月錄得淨流出，涉20億美元，規模為37噸，持倉進一步縮減至3,245噸。不過，由於期內金價上漲7%，變相帶動資產管理總規模（AUM）不跌反升6%至2,090億美元。
金礦股年內大幅跑輸
至於首10個月全球黃金ETF錄得淨流出130億美元，相當於減少225噸，主要來自歐洲及北美基金減持。不過，亞洲基金累計淨流入10億美元，相當於總持倉增加15噸，是唯一地區錄得淨流入，並以中國和日本貢獻最大。
此外，據指近期黃金ETF及金礦股對金價的敏感度大不如前。VettaFi數據顯示，金價與金礦股股價相關系數今年為0.6，低於歷史水平的0.8。SPDR金ETF(02840)今年累升9.8%，但安碩MSCI金礦股ETF及VanEck金礦股ETF今年來僅升2.3%及1.7%。
現貨金昨回落至兩周低位，每安士報1,967美元，跌0.12%。分析認為，金價技術走勢出現雙頂，若跌穿1,962.35美元，下一水平要看1,933.3美元。
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