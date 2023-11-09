黃金ETF連續5個月走資

世界黃金協會數據顯示，10月全球黃金交易所買賣基金（ETF）連續第5個月錄得淨流出，涉20億美元，規模為37噸，持倉進一步縮減至3,245噸。不過，由於期內金價上漲7%，變相帶動資產管理總規模（AUM）不跌反升6%至2,090億美元。

金礦股年內大幅跑輸 至於首10個月全球黃金ETF錄得淨流出130億美元，相當於減少225噸，主要來自歐洲及北美基金減持。不過，亞洲基金累計淨流入10億美元，相當於總持倉增加15噸，是唯一地區錄得淨流入，並以中國和日本貢獻最大。

現貨金昨回落至兩周低位，每安士報1,967美元，跌0.12%。分析認為，金價技術走勢出現雙頂，若跌穿1,962.35美元，下一水平要看1,933.3美元。