西方石油去季盈利縮半 勝預期

「股神」巴菲特的愛股西方石油上季雖然多項指標俱下降，但表現仍勝市場預期。在截至9月底止的第三財季，錄得總收入71.58億美元，按年跌23.77%，市場預期為69.57億美元；淨利潤大減54.59%至11.56億美元，仍高於預期的8.06億美元；每股盈利1.2美元，遠高於市場預期的0.83美元。該股周三美股早段升3.16%。

獲貝萊德注資碳捕捉項目 季內該公司化工業務稅前利潤3.73億美元，石油及天然氣業務稅前利潤20億美元，雙雙高於分析師預期3.22億美元及16.3億美元。另外，同期日產量為1,220萬桶油當量，較先前指引的中位數高34萬桶。石油平均售價為每桶80.7美元，低於去年同期的每桶83.64美元，但較上季增長10%。

此外，該公司於第三季從股神的投資旗艦巴郡回購3.42億美元的優先股，使今年的贖回金額達到巴菲特最初投資100億美元的15%。

該公司亦宣布，獲基金公司貝萊德注資5.5億美元於Stratos計劃，該計劃每年從空氣中捕捉50萬噸二氧化碳，大致相當於100萬桶石油的排放量，然後將這些導致地球暖化的氣體埋在地下，產生碳去除額度，預計於2025年啟動。

國際油價昨日靠穩，紐約期油及布蘭特期油曾分別升0.01%及0.09%，報每桶77.43美元及81.74美元。