華潛力看俏 橡樹續投資

長線部署未憂經濟危機 料中美脫鈎機會微 今年中國股市表現顯著弱於其他市場，不少外資基金亦因為擔心經濟放緩、地緣政治問題，對投資中國市場有所顧忌。不過，橡樹資本聯席創始人兼聯合董事長馬克斯（Howard Marks）認為，當一個市場不被看好，甚至被多數人認為「不可投資（Uninvestable）」之時，通常意味着更多價格折讓，這亦是投資價值所在。他直言，將來「會繼續謹慎地投資中國」，並且看好中國的潛力，又認為中美完全脫鈎的機會很低。

馬克斯又引述自身經驗指，過去高收益債券、新興市場股票也一度被視為「不可投資」，當時他押注這些資產的做法也不被看好，但最終這些資產都有不錯表現，甚至稱「我的職業生涯就是建基於這些不可投資的資產」。而當一種資產不受歡迎的時候，才能用更大的折扣買入，得到更好的回報。

房企爆煲無礙 表現仍不俗 作為華爾街公認的價值投資大師，馬克斯發表的投資備忘錄深受投資者歡迎，就連巴菲特也是忠實讀者。在這樣的一位價值投資專家眼中，經濟周期有起有落是正常定律，因此他對於當前媒體、市場大肆渲染的中國經濟危機未有太多的擔憂，因為長線投資本來就會跨越周期。他更指出，橡樹資本在中國的投資活動未曾有過「負面經驗」，故不會因此而暫停投資中國。

事實上，不少外資機構也依然堅信中國長遠前景。貝萊德全球客戶業務主管Mark Wiedman認為，雖然目前中國經濟正經歷困難時期，但相信其資本市場在未來的角色愈趨重要，料中國市場規模最終能躍升至全球首位。

滙控：內企擬拓國際業務增 資本集團行政總裁Mike Gitlin認為，中國的政策較着眼於長線發展。目前內地經濟正在轉型至由創新及科技主導的模式，可能需時數十年，相信只要掌握政策方向，仍有不少投資機會。相信中央會採取適合的措施平衡增長，又指「內地經濟保持健康對環球經濟十分重要」。

市場另一大關注重點在於中美地緣政治緊張局勢，美國財政部在最新公布半年度貨幣報告中，再次批評中國人民幣的匯率機制不透明。不過，馬克斯認為中國經濟對於西方太過重要而難以脫鈎，故美國不太可能用制裁俄羅斯的方式來對待中國。

馬克斯 外資看好中國潛力