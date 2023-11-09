領展半年可分派總額增

估明年出現併購機會 主席聶雅倫表示，輕資產涉及為投資物業引入合資夥伴，各合作方都需要基於併購的物業價格來計算回報。現時利率會在較高水平持續更長時間，更有可能再加息，故一定有某地區持貨業主的痛苦增加，物業價格或回歸合理水平。集團供股後手頭上有現金作準備，明年將會是「機會之年」。

行政總裁王國龍補充，輕資產將提供新的增長機會，操作上可以推動減持自己物業給合作方，甚至可作為持股較少的一方但參與物業的管理，甚至引進一些基金投資，也可以設計架構找來私募基金參與投資等，目前正籌備中。

在上半財年，領展財務成本增加67.21%至10.1億元，主要由於新增以新加坡元計價的貸款融資以支持新加坡收購項目，集團平均利息成本3.74厘，按年升1.24厘。財務總監黃國祥表示，集團淨負債比率具競爭力，僅18%（3月底時為17.8%），而且定息借貸比例半年內大幅增加13個百分點至69.8%，將會繼續維持審慎的資本管理。

續約租金升幅難提高 本地零售物業務方面，出租率維持98%，期內簽訂逾300份新租約，平均每月租金升至每方呎64.3元水平。上半財年續租租金加幅8.7%，首席營運總裁（中國內地除外）卓格理預計，下半財年的續租升幅不會超越上半財年。

花旗發表報告，指出領展業績符預期，中期收入相當於該行全年度預測136.8億元的49.2%，維持其「買入」投資評級，目標價61.4元。領展基金單位昨日收報38.4元，升1.31%。