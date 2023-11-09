人幣望觸底 緩和中國資產壓力

今年中港股市表現低迷，對沖基金GROW思睿首經濟學家洪灝預期，自去年10月低位的12個月內，滬綜指波幅介乎2,924至3,419點，恒生指數則介乎15,945至22,700點，預計未來12個月將維持於這範圍上落。

談及人民幣走勢時，他指出，隨着美國聯儲局大刀闊斧收緊貨幣政策，而中國人民銀行保持貨幣寬鬆以提振內地經濟，中美息差已擴大至歷史最寬水平，並與2006年初的歷史水平等量「睇齊」，認為平穩而寬厚的息差環境，為投機者創造套利交易的機會，並弱化了外資的信心和投資回報。

洪灝：房地產復甦需數年 不過，他認為，人民幣匯率已觸及周期性低位，而且市場預期明年聯儲局會4次減息，人民幣歷史性弱勢應「築底」，中美息差也應收窄，當息差復常，有望緩和資金撤離和中國資產價格的壓力，並有助市場間歇性反彈和修復。

內地樓市方面，他指出，基於當前的庫存積壓，房地產很可能需要數年時間方可完全修復，而居民存款很難系統性地配置至房產或股票。今年地產表現較去年低基數更差，土地銷售減半，房地產開發投資下降，房屋銷售增長不溫不火，但內地仍有望實現5%的經濟增長，相信明年也將能應對。