港股打風照開市月內諮詢市場

他指，環球主要股市均可在惡劣天氣下交易，讓市場參與者在颱風或暴雨期間，如常交易的需求及重要性愈來愈大。因應市場發展需要，以及考慮到隨着科技進步，電子交易和遙距工作日趨普遍，相信推動惡劣天氣下維持證券及期貨市場運作，可以回應全球投資者的訴求。

恒指兩日累挫398 他又指，讓全球投資者不受香港惡劣天氣影響，繼續交易香港股票及衍生工具；並透過滬深股通買賣內地A股，便利因應不同市場和企業的基本因素變化，調整投資和風險管理策略，並為投資者提供更大的便利和價格確定性，提升香港的競爭力。

不過，有關消息未有提振昨日港股表現。恒生指數最多跌132點，收市報17,568點，挫101點，兩日累跌398點或2.21%。國企指數收報6,039點，跌47點或0.78%；科技指數收報4,020點，跌35點或0.86%。全日成交942.43億元，按日增4.99%，沽空金額按日減20.98%至149.42億元，比率降5.23個百分點至15.87%。