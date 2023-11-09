人行料內地全年經濟增長保5

今年7月出任中國人民銀行行長的潘功勝，在10月底中央金融工作會議結束後首次參加國家級的金融政策年會，全面解讀內地經濟金融形勢，揚言將順利實現今年經濟增長5%的預期目標，並特別提及各方較關心的中小型金融機構、房地產金融和地方政府債務風險，更透露必要時央行將對債務負擔相對較重地區政府，提供應急流動性支持，凸顯當局對這一問題的重視。

196億城投債擬提前兌付 潘功勝指，中央政府債務負擔較輕，今年以來金融部門已採取多項措施，積極支持地方政府化解債務風險，包括推動地方政府和融資平台（LGFV，又稱城投公司）透過盤活或出售資產等方式，籌措資源償還債務；對於債務負擔相對較重的地區，嚴格控制新增政府投資項目。

為激發民間投資，國家發改委及財政部就規範實施政府和社會資本合作（簡稱PPP）新機制提出指導意見，明顯針對過去PPP項目成為地方政府違規舉債融資工具的問題，表明PPP項目應全部採取特許經營模式實施，優先選擇民企參與，並制訂支持民企參與的特許經營新建項目清單，及動態調整。對於公共屬性較弱的項目，應由民企獨資或控股；公共屬性較強的項目，民企股權佔比原則上不低於35%等，嚴禁以提前終止為由將特許經營轉變為通過建設—移交（BT）模式變相舉債。

同時，金融部門推出新政策引導金融機構與LGFV平等協商，通過展期、借新還舊、置換等方式，分類施策化解存量債務風險。新一輪特殊再融資地方債在10月加速發行，有券商統計顯示，10月共有42筆城投債擬提前兌付，兌付規模達196.6億元人民幣，分別按月增長68%及2.01倍。

潘功勝還提到，支持地方政府通過併購重組、注入資產等方式，逐步剝離融資平台政府融資功能，轉型成為不依賴政府信用、財務自主可持續的市場化企業。

樓市調整對金融影響可控 備受各國關注的內房金融風險方面，潘則指，內地一直實行審慎的個人住房貸款政策，目前房地產相關貸款佔銀行貸款餘額的23%，當中約80%為個人房屋貸款，認為房地產市場調整對金融體系的外溢影響總體可控。

他又稱，人行下一步將積極配合產業主管機關及地方政府，防範樓市風險外溢，並引導金融機構維持房地產信貸、債券等重點融資管道穩定，一視同仁滿足所有房企合理融資需求等。