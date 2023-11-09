否認購碧桂園 平保股價軟

該篇遭到平保否認的報道引述了多位消息人士指，當局希望平保能夠持有碧桂園超過50%的股份，並分階段注資碧桂園，以助後者解決流動性緊張的問題。至於選擇平保的原因，在於兩企總部位處廣東，當局希望有關問題在廣東解決。據報，當局在8月底開始與平保核心高層溝通，平保已被要求對碧桂園進行盡職調查。

眼見消息引發軒然大波，平保發聲明指，報道與事實不符，公司從未收到任何有關政府部門或機構的相關建議、要求，公司沒任何與此相關的交易計劃或討論，且目前不再持有碧桂園股份。

分析：國家隊出手更合理 境外債規模接近110億美元的碧桂園上月預告「將積極推進境外債務管理措施」後，同月未能按時支付一筆美元票息，已被視作違約。

雅居樂擬蝕賣馬國地皮 內地官媒發評論文章指，民營房企融資方面遇到的困難更多，這些企業會有良好的經營業績，困難多屬暫時，應更好滿足這些民營房企的合理融資需求。文章同時指出對房地產領域局部或個別企業債務可能引發的系統性風險，做到早識別、早預警、早暴露、早處置，提高系統性金融風險防範能力。

碧桂園股價昨日收市升12%。 昨日內險及內房股表現迥異