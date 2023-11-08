股市估市：港股反彈空間受制內地經濟

聯儲局11月一如預期暫停加息，主席鮑威爾談論到目前政策立場具限制性，並關注金融狀況收緊對利率環境的影響，連帶其後公布的就業數據降溫，進一步增強市場對於加息周期完結的預期。若然債息持續回落，將可為股市帶來提振。

本周關注聯儲局官員的公開講話，以尋求利率前景的線索。另外，中美元首將會在月內會面，事前或會炒作兩國關係改善，形成短期反彈的藉口。不過，內地經濟持續疲弱，基本因素偏弱，限制港股反彈空間，恒指上方先看10月高位18,290點。

貝恩策略顧問公司調查顯示，大多數中國消費者計劃在雙十一購物節期間有限度地消費，近一半消費者稱將轉向購買更便宜的品牌或自家品牌產品。事實上，內地經濟前景不明朗，消費意欲審慎，平台加大補貼力度催谷消費。投資者對此輪雙十一消費節期望不高，商品交易總值（GMV）早已淡化，更為關注電商平台的利潤率走勢。

估值上，該股現價對應2024財年預測市盈率約7倍，低於5年平均水平，預測股息率達10厘，建議候低收集，目標價11元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）