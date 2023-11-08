券商視野：美國債息急插3大原因

美國長年期債息近期大幅回落，10年期國債孳息率由上周初的4.9厘左右，跌至現時的4.6厘。孳息率大幅下挫，或有以下3個主要原因。

1. 發債偏向較短年期 今年尚未完結，美國財政部的發債規模已是歷史以來第二高的一年（最高是2020年新冠疫情爆發時），以支持其日益嚴重的赤字，供過於求令債價下跌，利息上升。雖然財政部計劃顯示發債量仍然高企，但已略低於市場預期，而且所發的債券也轉移至較短年期，如10年期或以上的長債供應減少，支持價格回升及孳息率回落。

2. 加息周期接近尾聲 另外，在剛過去的議息會議，雖然聯儲局按兵不動未有加息，但當局提到，長年期債息高企或令金融市場偏緊及借貸成本上升，這些情況可能影響未來貨幣政策的走向。聯儲局也表示放緩加息可令當局有更多時間觀察現有政策的影響。會後12月加息的機會率回落，市場預估的終端利率也下跌。

與此同時，芝商所的FedWatch工具顯示，12月加息0.25厘的機率由9月份的約40%下降至約10%，明年加息0.25厘的機率同樣只是10%。加息周期更接近尾聲，也有利長債孳息率回落。

3. 就業市場增長放緩 上周五公布的就業數據顯示，似乎市況開始符合聯儲局希望見到的結果。10月非農新增就業人數為15萬人，只有9月份的29.7萬人的一半左右，低於預期的18萬人，其中私人部門新增就業只有9.9萬人。10月就業人數主要增加在醫療保健及政府僱用，整體數據被政府僱用美化。汽車業罷工則讓汽車與相關零件就業減少3.3萬人，使製造業就業人數下降3.5萬人，但這並不是整體非農就業放緩的主因。

非農就業人數增長放緩主要是因為私人服務新增就業人數下降，其中貿易運輸與休閒餐旅新增就業人數減少最為顯著，持續高利率對於服務業的影響或已浮現。

同時，10月份的失業率由3.8%上升至3.9%，是2022年1月以來最高，平均時薪按年升幅也由4.3%下降至4.1%，按月升幅也由0.3%降至0.2%。就業市場或開始出現聯儲局預期的放緩，可能將會減輕因工資上漲而推高通脹的壓力。

凱基亞洲投資策略部