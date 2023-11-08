二手續頹：第一城兩房390萬轉手 貶值11%

二手樓市頹勢難以挽回，多個藍籌屋苑連環蝕讓，沙田第一城兩房單位劈價至390萬元轉手，較約6年前購入價帳面貶值約11.8%。

中原陳廸豪表示，上述單位為44座低層A室，實用面積約284方呎，開價約410萬元，議價後減價20萬元沽出，屋苑做價繼續低於「4球」。原業主2017年2月以442萬元購入，帳面虧蝕約52萬元。

黃埔傳3年跌價19% 九龍大型屋苑都要蝕賣「谷客」。市場消息透露，紅磡黃埔花園11期9座極高層單位，實用面積約470方呎，曾以638萬元放售，市傳減至595萬元成交，呎價約12,660元，約3年帳面跌價近19%。

香港置業曾家輝稱，長沙灣碧海藍天6座高層D室，實用面積約510方呎，放盤約兩星期，減價40萬元，成交價約838萬元，呎價約16,431元，逾5年帳面虧損約52萬元。

事實上，市場只有平盤有承接。中原王勤學表示，元朗世宙5座低層A室套三房戶，減至743.8萬元沽出，呎價約11,568元，成交價重返同類型單位2016年水平。同區尚悅5座低層H室，售價420萬元，呎價約9,906元，屬同類型「大兩房」約7年新低。

另外，東涌映灣園11月已錄約5宗買賣，已超過上月全月。美聯吳楚興表示，屋苑7座中層套三房戶，曾叫價1,050萬元，降價後以862.8萬元售，呎價約9,673元。

太子銀主貨呎售$7288 環亞物業拍賣昨日亦拍出太子恒成大廈高層24室銀主盤，實用面積約612方呎，有電梯，兩客出價競投，搶高約9.3%，成交價446萬元，呎價僅約7,288元。

此外，未補價第二市場資助房屋都擴大議幅。世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳公屋寶林邨寶泰樓高層7室兩房戶，約兩個月累減近20%，獲白居二買家以201萬元購入，呎價約5,276元。

富誠地產冼俊彥表示，鑽石山居屋宏景花園6座低層K室，7月中以380萬元放售，最終以316萬元沽出，累減近17%，呎價約7,577元。