油塘地補價每呎僅2040元 4載平61%

該集團昨公布，上述東源街及崇耀街項目與政府達成換地協議，獲重批地段為油塘內地段第46號，佔地約13.2萬方呎，預期發展5幢住宅大樓，提供1,393個單位，並設有193個私家車位，以及22個電單車位。資料顯示，上址早已獲城市規劃委員會批出規劃許可，准以5倍地積比率重建，每幢住宅樓高23層及29層，總樓面約66萬方呎。

九龍城地標售 值2.7億 此外，亦有財團計劃出售旗下市區住宅地盤，美聯物業及美聯商業公布，獲業主委託以招標形式出售九龍城侯王道93及95號項目，12月8日截標。市場估計樓面呎價約9,000至10,000元，市值約2.7億元。

資料顯示，項目去年中曾推出放售，當時市值料約3億元，反映最新價格已低約一成，物業由資深投資者盧華家族持有。該項目佔地約3,042方呎，重建地積比率最高9倍，可建總樓面約2.74萬方呎，現狀已平整，可隨即進行發展，預期可作精品式商住綜合項目。