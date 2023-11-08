新盤備戰短期搶客

曉柏峰最快明上樓書 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，最快明日上載曉柏峰樓書，部署周內有望緊接開放示範單位及公布首張價單，首批提供約100伙。該盤共設492伙，標準戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色戶。項目名稱承襲同系的旺角曉珀‧御及長沙灣曉珀，預計關鍵日期為2025年9月30日。

同系的鰂魚涌THE HOLBORN昨連沽兩伙，涉額共近1,700萬元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，最新售出A座3樓A1室連平台兩房特色戶，實用面積413方呎，成交價1,184.76萬元，呎價約28,687元。該公司的旺角利奧坊‧曦岸昨修改價單，將最高折扣率由12%（指定單位17%），增加到現時18至22%。

發展商積極加推優惠吸引，萬科香港的何文田VAU Residence等3個住宅項目，新增「專才升級置業優惠」。萬科香港董事總經理周銘禧稱，符合條件的買家包括從事或經營28個指定行業及政府公務員，或高端人才通行證計劃等，可獲額外3.8萬元折扣。

NOVO LAND 2A周六賣186伙 新地副董事總經理雷霆稱，旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期最新加推價單5號，涉及117伙，折實平均呎價約13,896元，安排於周六作第3輪銷售，當中154伙以價單形式發售，另有32伙招標出售。他指，近日市場不乏利好消息，住宅租賃市場活躍，相信有助增強買家及投資者信心。

泓碧獨立屋2.1億售 新地代理總經理陳漢麟指，加推單位以中高層為主，屬原價加推。即將以價單形式出售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價335.49萬至914.68萬元，折實呎價約12,345至14,990元。按定價計，單位總市值近11億元。

他續指，該盤已接獲逾800張入票，即暫錄超額逾4倍，將於周五下午2時截票。發售當日上午9時半起展開銷售流程，分A及B組兩個時段揀樓，優先的A組買家須最少購買一伙三房或一伙開放式戶，又或須購入2至4伙。

星凱‧堤岸1089萬成交 中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，沙田星凱‧堤岸連續3日錄得成交，最新售出5座45樓B室兩房單位，實用面積492方呎，成交價1,089.1萬元，呎價22,136元。