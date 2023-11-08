簡訊一覽
●香港金融管理局公布，香港截至今年10月底官方外匯儲備資產為4,160億美元（約3.24萬億港元），相當於流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約40%；9月底為4,157億美元；另10月底及9月底並無未交收外匯合約。
●WeWork中國指，WeWork在美申請破產保護的決定，與WeWork中國沒有任何關聯。WeWork中國早在2020年底與WeWork分離，WeWork中國是獨立品牌，有獨立經營及管理能力，並非WeWork的分公司或子公司，更不會參與美國及加拿大正進行的策略重組過程，故WeWork其他區域的經營狀況對WeWork中國都不會產生任何影響。另消息指WeWork在港運作未受影響。
●百度(09888)據報今年向華為訂購人工智能晶片，反映美國不斷收緊對華高端科技產品供應限制下，更多中企被迫接受華為的產品，以替代美國英偉達（Nvidia）的晶片產品。惟始終華為與Nvidia的晶片技術存在差距，或意味百度等中國科企的產品性能可能在一段時間內受到技術限制。
●興勝創建(00896)截至今年9月底止半年虧損1.08億元，按年擴大39.3%，主要是利息開支增加，以及投資物業及發展中之待售物業估值進一步減少所致；每股虧損9.9仙，中期息每股一仙。
●浙江滬杭甬(00576)公布，H股及內資股均按每10股供3.8股供股，H股每股供4.06元，內資股每股供3.73元人民幣，料共集資不超過55億元人民幣，將用於現有高速公路改擴建項目開支，料2027年底前使用完畢。
●建鵬控股(01722)披露，被冒充供應商的騙徒騙去合計51.7萬歐元（約450萬澳門元）的款項，已向澳門、香港當局及美國聯邦調查局網絡欺詐科報案，至今無法收回相關款項，但管理層認為涉嫌欺詐事件是個別事件，有關財務損失不會對公司日常營運造成任何重大影響。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：