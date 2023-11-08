●WeWork中國指，WeWork在美申請破產保護的決定，與WeWork中國沒有任何關聯。WeWork中國早在2020年底與WeWork分離，WeWork中國是獨立品牌，有獨立經營及管理能力，並非WeWork的分公司或子公司，更不會參與美國及加拿大正進行的策略重組過程，故WeWork其他區域的經營狀況對WeWork中國都不會產生任何影響。另消息指WeWork在港運作未受影響。