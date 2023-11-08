沙特阿美去季純利縮兩成

沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美公布第三季業績，受期內油價回落影響，收入按年跌20.36%至1,303.82億美元；股東應佔純利亦下跌20.84%至32.94億美元。期內沙特阿美的原油入帳售價平均每桶89.3美元，去年同期則為101.7美元。面對油價持續下跌，此前沙特已宣布延長自願額外減產措施至年底。

內地下調成品油價格 該公司相信，能源需求在中長期仍錄得增長，因此正在通過「歷史上最大的資本支出計劃，加碼不斷擴張的綜合投資組合」，包括於上季在液化天然氣（LNG）行業進行首次的國際投資，以配合不斷增長的LNG需求；並且宣布打算進入南美洲的能源零售市場。

在能源價格整體下跌的情況下，中國國家發改委宣布新一輪成品油價格調整，汽油每噸下調140元（人民幣•下同），柴油每噸下調135元。全國平均來看，辛烷值較香港標準低、價格較便宜的「92號汽油」每升價格下調0.11元，按一般家用汽車油箱50升容量估算，加滿一箱將會少花5.5元。

紐約期油失守80美元 國際油價方面，紐約期油周二失守每桶80美元大關，曾低見78.94美元；布蘭特期油亦曾低見83.22美元，相信是由於市場逐漸消化了以巴衝突、主要產油國繼續減產等利好的消息，並且對中國經濟數據擔憂加劇。