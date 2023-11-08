澳洲利率上調至12年高 澳元反跌

9月上任的澳洲央行首位女行長布洛克（Michele Bullock），昨日主持的央行議息會議宣布加息決定，上調基準利率0.25厘，至4.35厘的12年高位，以抗通脹，加幅符合市場預期。雖然該央行強調會在必要時進一步收緊貨幣政策，惟未能沖喜澳元匯價，澳元兌美元昨曾跌1%，低見64.2美仙，折合兌港元見5.02算。

澳洲央行在會議聲明中表示，通脹已經見頂但仍然偏高，維持的時間較他們幾個月前估計的更長。最新的消費物價指數（CPI）顯示，商品價格放緩之際，服務價格仍然急升。該行最新預期，澳洲通脹到明年底將回落至約3.5%，及至2025年底將來到介乎2至3%目標區間頂部。

高通脹損消費 失業率或升 該央行又認為，現時全國各地樓價仍繼續上升，但高通脹蠶食民眾的實質收入，拖低家庭消費及投資表現，料經濟增長將低於趨勢水平，未來幾個月失業率或升至4.5%。

此外，會議聲明提及內地經濟前景和地緣衝突存在高度不確定性，強調將密切關注全球經濟發展、國內需求趨勢、通脹和勞動力市場前景，堅決令通脹返回目標。

至於澳新銀行（ANZ）最新發表的澳洲消費者信心指數則顯示，當地民眾的消費信心暫未受太大打擊，事關指數按周回升2.8點至77.8，其中新南威爾士省、維多利亞省、昆士蘭和南澳省的消費者信心上升，西澳則有所下跌。

日本實質工資連挫18個月 另邊廂，通脹持續多月高於2%的日本，最新實質工資連續第18個月下跌。日本厚生勞動省數據顯示，9月經通脹調整後的實質工資按年跌2.4%，反映物價上升削弱消費者購買力。至於用於計算實質工資的消費者通脹率放緩至3.6%，為去年9月以來最低。

日本總務省的調查顯示，當地9月實際家庭消費連續7個月按年下跌，兩人以上家庭9月平均消費支出約28.3萬日圓（約14,700港元），按年減2.8%，其中食品類開支連續12個月按年下跌。

日圓匯價方面，昨兌每美元在150水平爭持，相當於每百日圓兌港元於5.2算上落。日經平均指數周二回吐436點或1.34%，收報32,271點。