英樓價按月意外轉升

需求仍弱 樓市重拾升軌等2025 雖然市場需求不足，但在供應減少之下，香港人熱門移民地英國的樓價上月意外地轉升。當地大型按揭公司Halifax公布的樓價指數報告指出，10月全英樓價按月升1.1%，高於市場預期的升0.2%和前值跌0.3%，也是自今年3月以來首次返回增長。報告坦言，英國房地產市場整體上依然低迷，且因預期英倫銀行中期內不會減息，樓價將進一步下跌，或要到2025年才會重拾升軌。

該公司董事Kim Kinnaird表示，持貨的業主對放盤態度謹慎，導致待售房屋供應減少。這可能會在短期內推高價格，而不是由買家需求驅動，事實上買家需求整體仍然疲弱。儘管普遍英國人的收入隨着加薪而增長，但更高的利率削弱了大眾的負擔能力，持續壓抑買家的入市意欲。

倫敦年冧4.6% 平均504萬 全英平均樓價上月升3,000英鎊至28.19萬英鎊（逾271萬港元）。可是以年率計，10月樓價跌3.2%，按季亦跌1.9%。當中以英格蘭東南部按年跌幅達6%最大，「最叻」的蘇格蘭也跌0.2%。倫敦仍然是樓價最貴的地區，上月樓價按年挫4.6%，平均樓價為52.4萬英鎊（約504.54萬港元）。

英國的地產代理公司Eastbounder分析員葉不落對本報表示，Halifax與另一按揭機構Nationwide上周的樓市數據，都指向10月樓價按月升1%左右。雖然數字令人意外，但秋冬一向是英國樓市淡季，成交一向偏低，難以作準確的參考。現時英國發展商都有提供更多優惠促銷，但未見「大劈價賣樓」的現象，相信市況至年底前會繼續淡靜。反而「我哋都注意緊香港樓價急跌嘅負財富效應，會唔會令港人買英國樓嘅購買力降低。」

連續兩次凍息料提振信心 另一間地產代理公司Antony Roberts的總監Alex Lyle表示，現時住宅庫存仍不少，並且相較於今年初，準買家查詢的數字有所回落，顯示需求不深，任何放盤想要賣出都要慎重定價，講價和成交時間較長。惟他指出，英倫銀行過去連續兩次暫停加息，相信可提振市場的信心。

英倫銀行下次會否重啟加息，通脹成為主要考慮之一。研究公司Kantar的報告指出，英國食品雜貨通脹幅度自去年7月以來首次降至個位數。截至10月29日的4個星期，超市價格升幅按年放緩至9.7%，低於上個月的11%，也遠低於3月時的高位17.5%。

該研究公司零售和消費者洞察主管Fraser McKevitt表示，經過16個月的雙位數增長，食品雜貨價格終於降至個位數，這對英國公眾和零售商來說是一個重大里程碑。惟要留意的是，消費者仍然「感到手頭拮据」，因為只有牛油、意大利乾麵和牛奶等少數主要類別的價格按年下跌。

英國樓價指數變幅