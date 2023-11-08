滙控：內地湧港財富活動今年增4倍

致力拓大灣區業務 他指大灣區人口近9,000萬人，經濟總量約1.8萬億美元（逾14億港元），集團一直視大灣區為龐大的增長機會，會致力在香港擴展相關的業務。

事實上，集團亦在新冠疫情後復甦，今年來自大灣區的零售銀行業務已回復疫前的70%，香港的中小企新業務增長亦有約90%。

另外，今年3月美國硅谷銀行（SVB）爆煲後，滙豐同月以一英鎊收購該行的英國分行。他指在香港招募英國SVB團隊員工，現在更深入地將銀行業務放在新經濟，全力支持風險貸款、中小企業發展等。

上月底滙控公布的業績顯示，第三季財富管理及個人銀行（WPB）固定匯率稅前利潤達27.77億美元，按年增23.57倍，遠跑贏其他業務。集團指，於9月底，財富管理金額達1.6萬億美元，按年增約12%；今年首9個月的新增投資資產淨額為670億美元，當中有420億美元來自亞洲。

滙控股價昨日逆市升0.17%至58.65元。