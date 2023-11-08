海外基金齊嗌投資中國

Citadel：單靠美股難發財 鄧普頓指華資產便宜 華爾街大行摩根大通去年以「不能投資」（Uninvestable）唱淡中資科網股後，西方漸漸有一些投資者開始用這個語氣決絕的詞語來形容中資股。然而，大型基金公司Citadel的創始人格里芬向美國投資者喊話，不投資海外市場就能發財的日子經已不再，強調全球投資者一定要投資中國。

內地電動車太陽能領先 然而，格里芬昨日於國際金融領袖投資論壇表示，美國投資者單靠買美股就能夠獲得超卓回報的時代，已經一去不復返。他接着說道，過去50年來美國以外創新的力量強大得多，「中國有非常能幹的企業家，為全球創造出極具競爭力的產品，於電動車和太陽能等多個領域領先……如果你是國際投資者，一定要關注和投資中國。」

就西方陣營以「去風險」為名與中國逐漸脫鈎，他表示，所有經濟體都從全球化的紅利獲得好處，「不知道去全球化後世界會變成甚麼樣子」，對通脹、供應鏈和貨幣政策的影響難料，又關注美國政府「大花筒」把負擔丟給後代。

同樣來港與會的美資基金巨頭、富蘭克林鄧普頓行政總裁莊麗雅亦有類似見解。她說，中國房地產和債務固然有值得關注的地方，但中國是「一個比全球任何地方誕生更多工程師的市場」，內部消費佔國內生產總值（GDP）僅40%，這個比重在其他經濟體通常是60至70%，「如果他們（中國）有一個本地市場和需求，你應該會見到一些良好增長和機遇」。她補充，中國資產已相當便宜，是時候加倉。

MSCI中國年底看升15% 另邊廂，摩通首席中國股票策略師劉鳴鏑稱，MSCI中國指數有望出現年尾反彈，潛在升幅達一成半，理由包括當局加碼刺激經濟、向企業家伸出橄欖枝，一些企業正在加價，並有意減少擴產，阻止行業產能過度擴張，同時美國最新的經濟數據對美元構成下行壓力。

她建議增持體育用品、乳品及啤酒股，指消費股估值已大幅下降，並稱基建、新能源和電動車板塊有投資機會，但同時看淡整個「房地產生態」，指的是建材和銀行股。

劉的舊東家野村亦發表題為《收入持續受壓》的內銀股季績評論報告，把其追蹤的內銀股今年和明年盈利預測平均下調1.3%及2.2%，以反映行業今年淨利息收益率（NIM）不如預期、內地提早下調既有樓按利率、未來幾季有可能再減貸款市場報價利率（LPR），以及較低的非利息收入增長預測。

滬深股通今年累計外資流入餘額