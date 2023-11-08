中國連續12個月買金 外儲降

地緣政治局勢緊張，全球央行加快避險掃入黃金，中國人民銀行更連續12個月買金，再一次盡顯全球最大的官方黃金買家風範！昨日中國國家外匯管理局公布10月底止統計數據，外匯儲備規模為3.1萬億美元，較9月底下降138億美元，並連跌3個月，惟增持黃金儲備無停手，10月底止高達7,120萬安士的新高，反映黃金經久不衰的避險屬性依然穩固。美國最大金礦公司Newmont行政總裁Tom Palmer預期，黃金價格可能很快再破頂。

外匯局指，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據、地緣政治等因素影響，美匯指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致上月外匯儲備規模下降。同時數據顯示，中國10月底黃金儲備按月增加74萬安士，過去一年累計增持856萬安士。

貴金屬價格或創新高 對於官方進一步增持黃金，已屬市場預期之內。英大証券首席宏觀經濟學家鄭後成早前曾估計，短期之內人行大概還將繼續增持黃金儲備，最主要有兩大依據，分別是中長期美匯指數下行的背景下，黃金的替代效應凸顯，包括央行在內的市場對黃金的需求量上升；國際金價大概會呈現中短期上行、中期承壓、長期上行的走勢，增持黃金具有較強的保值與增值功能，對官方儲備資產形成支撐。

雖然近日國際金價承受高位套現的拋售壓力，美國聯儲局即將結束緊縮政策的預期愈趨升溫，限制了黃金大幅回吐的可能。周二現貨金價曾低見每安士1,964美元，為近兩周低位，之後徘徊在1,966美元，微跌0.57%。Tom Palmer認為，如果以巴衝突惡化，貴金屬價格可能很快會再創歷史新高。