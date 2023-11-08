人行：城鎮化加3大工程撐樓市

中國人民銀行副行長張青松表示，中央今年已推一系列政策以穩定房地產市場，同時中國城鎮化仍有較大的提升空間，每年有近1,000萬名農村居民移居城市，大多數城市居民亦有換樓需求，對住房有剛性需要，且中央已經實施了3大工程，包括建設大都會基建配套設施、加速城中村改造及保障房建設，以促進樓市高質量發展，故強調對中國房地產未來仍相當樂觀。

張青松在港出席國際金融領袖投資峰會時坦言，內地過去嚴重依賴基礎建設投資及房地產行業，認為舊有的發展模式不可持續，須轉向推動創新、綠色，及開放包容的發展，雖然轉變過程艱難，但仍要面對和克服。

必要時調整政策谷經濟 部分海外投資者對內地經濟有疑慮，包括經濟復甦步伐、內房及地方債問題等，他認為毋須擔心，稱要觀察中國經濟的長期表現，「若短期經濟指標沒有明顯偏離長期趨勢，人行願意讓市場發揮作用，並僅在必要時進行政策調整」。

他又稱，內地政府債務槓桿率低於許多發達經濟體；但地方債屬結構性問題，大部分債務由較具經濟規模及增長動力的東部和中部省政府發行，意味擁有強大償債能力，雖然可能有少數省市可能面臨償債壓力，惟大多債務都有實體資產支撐，且中央已制訂市場化、法治化方式處理地方債問題。

同場現身的國家金融監管總局副局長肖遠企認為，年初全球避過一場銀行業危機，從事件中反映銀行應更具彈性以應對突發轉變，尤其是小型銀行要加強對流動性管理，直言「不應將所有雞蛋置於同一籃內」。中國證監會副主席王建軍則指，內地資本市場會加強優化上市制度，以支持更多中企更高效來港上市。

另外，國家發改委及市監局召開「建設全國統一大市場工作推進會議」之際，中央全面深化改革委員會亦提及「推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中」。