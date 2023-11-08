產經

內房債券融資年挫46% 傳推動「第二支箭」施援

內地10月房地產企業債券融資總額跌至276億元人民幣。 內地10月房地產企業債券融資總額跌至276億元人民幣。
內地10月房地產企業債券融資總額跌至276億元人民幣。
內地房地產企業到期債務壓頂，偏偏融資到位規模不斷萎縮，折射出中央金融工作會議口號式撐房企合理融資仍難助房企「撲水」。中指研究院監測數據顯示，10月房地產企業債券融資總額為276.4億元（人民幣‧下同），按年大降46.2%，按月更挫19.5%，規模降至近年低位。中國人民銀行據報正持續加大推動「第二支箭」的力度，以支持民營房企債券融資。
研究機構克而瑞數據顯示，單計10月，80家典型房企的融資總額為213.6億元，按年及按月分別減51.9%及41.5%，更創自2020年以來新低，意味房企融資問題未見改善。中指院數據顯示，以首10個月累計，房地產企業債券融資總額為5,875.1億元，按年仍跌8.9%。中指院更料，未來數月行業融資走向很難發生明顯改善。
不過，內媒報道，人行近期積極推動「第二支箭」，將支持新城發展(01030)旗下A股新城控股、美的置業(03990)等發債，龍湖集團(00960)、金輝等多家民企債券發行項目正穩步握進中。
4部委傳詢問資金狀況
市傳人行、住建部、金融監管總局、中證監4部委昨召開房企融資座談會，了解行業資金狀況和企業融資需求。據悉，參會企業包括萬科企業(02202)、華潤置地(01109)、中海(00688)及龍湖等。
另邊廂，萬科周一獲深圳國資委開腔力挺流動性狀況，昨日AH股曾最多升1.92%及2.45%，收市倒跌0.33%及0.73%。內媒卻指，萬科仍需面對較大償債壓力，明年3月、5月和6月共3筆境外債券需要償還，合計100億元，惟該企強調「一定會償付」。萬科大股東深圳市地鐵集團承諾研究制訂並有序釋放各種有效的工具，包括為萬科注入新的流動性，交易金額預計超過100億元。
不過，瑞銀指出，萬科合約銷售疲弱，導致現金淨流出的問題仍未解決，估計萬科需每月達到335億元以上合約銷售額，才能達到自由現金流收支平衡，故該行維持萬科「中性」評級，目標價11港元。野村亦提醒，深圳市政府對萬科的支持立場，不太可能改變大部分民企內房日益惡化情況。
房企上月銷售普遍勁插
中梁控股(02772)、建業地產(00832)及合景泰富(01813)昨披露10月合約銷售數據，分別錄得24億元、9.1億元及7.6億元，按年跌56.36%、32.2%及82%；首10個月累計，中梁及建業分別為300.5億元及127.1億元，按年減47.82%及38.6%。遠洋集團(03377)上月銷售額約27.4億元，首10個月累計銷售額約454.3億元，按年分別勁挫71.06%及42.22%；其附屬遠洋控股中國發行的「H15遠洋5」及「H18遠洋1」公司債券昨起停牌。
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內房企業債融資額大跌
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