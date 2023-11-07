輪商精選：看好港股後市 吼19315
上周美國聯儲局一如預期維持息率不變，市場憧憬息口有望見頂，美國10年期債息回落，帶動科技股大幅反彈。樂觀氣氛延續至亞洲交易時段，南韓昨日開始禁止股票沽空帶動股市急升，中港股市同步向上，恒生指數力逼18,000點大關，成交突破1,100億元。
騰訊睇升 考慮20016
如認為恒指強勢將持續，看好可留意恒指價外認購證19315，行使價18,993點，明年1月到期，實際槓桿13.7倍。如認為18,000點具阻力，看淡可留意中短期認沽證20457，行使價17,020點，明年1月到期，實際槓桿12.3倍。
此輪升勢以科技股為主力，騰訊控股(00700)將於月中公布業績，股價升勢持續，已重上50天線，成交配合增加。現時騰訊市盈率約為14倍，為過去歷史時間相對低水平，若認為業績前後有望再發力，可留意100天線約323元位置。看好業績可考慮騰訊價外認購證20016，行使價380.2元，明年3月到期，實際槓桿9.9倍。如看淡可關注騰訊認沽證19226，行使價268.7元，明年5月到期，實際槓桿6.5倍。
美團(03690)股價升破10天線及20天線，成交急增至今年10月以來最多。如憧憬後市表現，看好可留意美團價外認購證20152，行使價140.10元，明年8月到期，實際槓桿4.4倍。如認為近日升幅過多，看淡可考慮美團認沽證20269，行使價88.84元，明年7月到期，實際槓桿3.8倍。
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