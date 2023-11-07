專家點評：定存以外穩陣收息選擇

鑑於股票市場持續不穩，很多投資者繼續尋找低風險的投資。以銀行定期存款為例，坊間愈來愈多網站不時公布各間銀行的息率或優惠，瀏覽人次相當可觀，足見其受歡迎程度。然而，從理財角度而言，定期存款也有其限制，特別是它的再投資風險，舉例做一年的定存，到期後再做定存的利率，誰也不能預測或保證，長遠更是做不到複息效應。

不過，始終每個人的理財需求不同，對退休人士來說，風險承受度較低，定存的確是相當吸引的選擇，一年後的事情，一年後再打算。不過，既然一心打算將資金存放於短期工具，何不多走一步，尋找更高息的選擇？存款證是值得大家留意的工具。

通俗一點來說，存款證和定期存款近似，它是由銀行發行，惟不一定是本地的銀行。舉例，如某中資銀行機構於東京、悉尼或盧森堡的分行，基於吸納資金的需要而發行，存款證的年期一般從一個月至一年不等，投資者認購後可於到期日獲本金的歸還。

存款證不在港存保範圍 綜觀近期市場上可以供投資者購買的存款證，美元為單位的年回報可達5.8厘，而港元為單位的可達5.3厘，比一般的定期存款更高，也是愈來愈多投資者考慮的原因。

說完了回報更高的優點後，也必須說一下相關的限制。首先，雖然存款證和定期存款很像，但它本質上更似債券，亦不是香港本地的存款保障計劃所覆蓋，但風險程度不高，除非發行存款證的銀行出現問題。

其次，存款證類似債券的操作，理論上有二手市場，但二手市場的流動性很低，投資者要跟定期存款有同樣的心態，要有持有至到期的準備。再者，存款證的入場門檻是比較高，一般是10萬美元或20萬美元，故適合手上閒置資金比較多的人士，但亦有一些金融科技平台可以容許投資者以低至5萬港元入場。

認可財務策劃師 李澄幸（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）