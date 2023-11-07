9月私宅落成2309伙 飆22倍 7個月最多

私人住宅落成量有反彈迹象，差餉物業估價署資料顯示，9月落成數字為2,309伙，較8月的97伙低位急增約22.8倍，並為7個月最多。

綜觀今年首9個月則仍見落後，累積落成10,090伙，比全年目標19,953伙，暫達標約50.6%。以地區統計，9月落成量主要來自新界區，涉及2,251伙，按月勁升逾106倍，今年累積落成單位亦以該區最多，達6,038伙，比率約59.8%。九龍及港島區則錄3,228伙及824伙，佔約32%及8.2%。

而今年供應仍以中小型單位作主導，實用面積小於約431方呎的細單位落成量為5,232伙，比率約51.9%。其次實用面積約431至752方呎中小戶型有3,705伙，比例約36.7%。

細戶租金回報率7年高 樓價下跌，反觀租金升勢持續，帶動9月私宅租金回報率攀升。據該署資料，以實用面積劃分的5類戶型，有4類租金回報均按月增約0.1個百分點，當中面積小於約431方呎細戶的平均回報率升至3.1厘，為2016年6月後逾7年最高。