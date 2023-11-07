美孚劈130萬沽 5個月跌價30%

移民賣樓趨勢尚未減退，荔枝角美孚新邨錄同類劈價成交個案，一個原則三房戶勁減130萬元售出，相比對上數層的同類型單位，短短約5個月大幅跌價逾三成。

香港置業吳志輝稱，上述單位為5期恒柏道1號高層D室，實用面積約703方呎，10月初叫價828萬元，業主因移民急售，放盤約一個月連番減價，累減約15.7%，以698萬元低價易手，呎價約9,929元。

他指出，一個高於上址數層的單位，今年6月成交價約1,000萬元，反映是次最新成交價賣平約302萬元，亦較大型銀行網上估價低約13.9%。

太古城持貨9年料蝕使費 另一個市區藍籌盤鰂魚涌太古城，亦有業主沽貨損手，美聯錢敏義稱，該盤盧山閣一個頂層連天台特色戶，實用面積約589方呎，以888萬元售出，呎價約13,156元。原業主2014年8月持貨至今僅帳賺約10萬元，計及使費料虧損離場。

市區傳統豪宅區同樣失守，消息指，何文田加多利峯低層C室，實用面積約533方呎，近日以925萬元易手，呎價約17,355元，料為屋苑二手新低價。單位2014年9月購入價約979.4萬元，至今逾9年仍貶值約54.4萬元。

將軍澳3日21刁 40%損手 此外，將軍澳區在減辣後交投回暖，惟旺市不旺價。美聯劉卓豪指出，該區於上周五起計一連3天，連錄約21宗私宅成交。資料顯示，該批買賣佔約9宗屬帳面虧損，所佔比例超過四成。

其中，日出康城LP6第3座低層K室，實用面積約307方呎，一房開放式廚房間隔，成交價435萬元，呎價約14,169元。原業主持貨約5年帳蝕約36.4萬元。