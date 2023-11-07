1.4萬伙樓花待批 兩年最少

32項目未批 九龍佔14個

在預售申請「有出無入」的情況下，使滾存待批預售單位量拾級而下。目前32個待批預售項目當中，九龍區佔14個，涉及4,992伙。新界區則佔12個，涉及7,670伙。作為新盤供應重鎮的啟德，尚有逾2,000伙待批出預售，同時，共有7,206伙已批出預售而未推出市場。