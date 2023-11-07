1.4萬伙樓花待批 兩年最少
上月申預售清零 4個月再現
新盤庫存量高企，發展商持續減慢樓花項目的預售申請。地政總署資料顯示，截至10月底，共有32個住宅項目待批預售，涉及14,219個單位，按月減少626伙或約4%，連跌5個月，為2021年9月後的逾兩年最少。
10月未有樓花項目向地政總署入紙申請預售，為今年6月後再度出現「零申請」。同時，雅居樂集團(03383)副主席陳卓賢或有關公司持有的大嶼山嶼南道洋房項目珀曜，已經撤回預售申請。該盤提供25伙，預計關鍵日期2024年12月。
32項目未批 九龍佔14個
在預售申請「有出無入」的情況下，使滾存待批預售單位量拾級而下。目前32個待批預售項目當中，九龍區佔14個，涉及4,992伙。新界區則佔12個，涉及7,670伙。作為新盤供應重鎮的啟德，尚有逾2,000伙待批出預售，同時，共有7,206伙已批出預售而未推出市場。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指，現時整個市場已批出預售樓花，但尚未發售的私人住宅新盤單位總數超過15,500伙。而若以今年首10個月計算，新申請預售樓花單位合共只有9,381伙，比起去年同期20,655伙按年大跌約54.6%，並創10年同期新低。
星凱‧堤岸重推後賣39伙
踏入11月，新盤交投略為回穩。中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨單日沽出兩伙，套現2,199.4萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，其中，5座5樓A室連平台三房特色戶，實用面積633方呎，成交價1,141.7萬元，呎價18,036元。項目自9月重推以來沽出39伙，套現逾4.5億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：