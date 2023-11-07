簡訊一覽
●廣汽集團(02238)10月汽車產量為23.82萬輛，按年增1.46%；首10個月累計產量為204.24萬輛，按年降1.21%。另10月汽車銷量為22.44萬輛，按年增5.65%，首10個月累計銷量為201.87萬輛，按年降0.92%。
●長城汽車(02333)10月汽車產量為13.92萬輛，按年增32.97%；首10個月累計產量為103.55萬輛，按年增11.85%。10月汽車銷量為13.13萬輛，按年增31.04%；首10個月累計銷量為99.53萬輛，按年增10.29%。
●中石化油服(01033)中標中石化洛陽分公司洛陽─新鄭國際機場航煤管道EPC項目，該項目管道全長178公里，中標金額為8.98億元（含稅）人民幣，約佔公司中國會計準則下2022年營業收入的1.22%，惟仍有待正式簽署合約。
●進智公共交通(00077)預期，截至今年9月底止半年虧損約1,300萬元，去年同期賺2,710萬元，主要是儘管綠色小巴業務的營運利潤有顯著改善，但因沒有如去年般自政府抗疫基金收到的一次性補貼約3,740萬元，且行業經營環境困難，今年9月底公共小巴牌照市值每個僅約100萬元，故料須錄入非現金性牌照重估虧絀約2,500萬元。
●中國萬天控股(01854)預期，截至今年9月底止半年將錄得淨虧損約1,600萬元，較去年同期淨虧損800萬元增加一倍；主要是新開設餐廳的開辦成本及其他間接成本增加，致使集團的綠色餐飲業務增加營運虧損約500萬元，且貿易應收款項的減值虧損增加約300萬元所致。
●歐盟委員會的文件顯示，英國兩大電訊商Vodafone與長和(00001)旗下Three UK的合併計劃，不存在歐盟反壟斷機構需要留意的反競爭問題。委員會正在根據其簡化程序審查該合併申請，並訂定最後決定日期為12月6日。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：