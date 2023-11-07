星展上季多賺18%勝預期

新加坡星展集團公布，今年第三季錄得純利按年增長17.8%至26.33億新加坡元，高於市場預期的25億坡元；按季則下降2%，因收入的增幅被支出和總撥備的增幅所抵銷；季內淨息差由去年同期的1.9%擴大至2.19%；第三季派息0.48坡元，今年首9個月派息1.38坡元。

收入增長15%創新高 受惠於淨息差擴大及商業帳的非利息收入有所增長，總收入增長15.6%至創紀錄的51.92億坡元；不良貸款比率與上季度相比變化不大，為1.2%，特殊撥備佔貸款的0.18個百分點；一般撥備為1,800萬坡元。

集團行政總裁高博德表示，明年利潤將維持於今年創紀錄水平左右，長期較高的利率將為盈利帶來淨收益，而其穩健的資產負債表、充足的流動性、健康的資本比率，有助集團應對宏觀不確定性；又預計明年淨利息收入將與今年水平相若，而理財和信用卡業務將維持推動手續費收入增長。

首9月盈利升三成半 首9個月，集團純利增長34.9%至78.93億坡元，股本回報率亦升至紀錄高位的18.6%。受惠於商業帳表現向好，總收入上升27.4%至151.73億坡元，支出增長14%，成本收入比率改善4個百分點至39%；除撥備前溢利增長37%至93.2億坡元；特殊撥備上升3點子至相當於貸款的0.11個百分點，而一般撥備為7,500萬坡元。

集團對於預期信貸損失的特定準備金按年飆升近7倍至1.97億坡元，原因主要是有見新加坡最近的洗錢案相關風險而「謹慎計提」準備金。