伊藤忠商事半年純利倒退14%

股神巴菲特「愛股」、日本5大商社之「老二」伊藤忠商事公布業績，截至9月底止半年收入按年倒退3.11%至6.77萬億日圓，純利按年倒退14.51%至4,128.99億日圓（約215.67億港元）。但集團照樣把明年3月底止本財政年度的純利指引調高至8,000億日圓，現估計按年跌幅不足0.1%，理由是原指引定得比較保守，且防守性強的業務利潤仍紮實上升。

增派息 股神收近5億 該企按計劃把中期股息調高23.07%至每股80日圓，折合為巴菲特的投資旗艦巴郡帶來約4.96億港元收入，末期股息指引維持每股80日圓。

大宗商品價格回落下，其能源及化學品分別收入按年倒退13.82%，經營溢利照樣按年倒退28.88%；而金屬分部則由於鐵礦石和煤炭價格下滑，收入按年減少18.68%，經營溢利按年倒退30.42%。這兩個分部上半財年經營溢利貢獻按年下跌11.02個百分點後，仍高達38.37%。

不過，「一邊跌一邊升」是多數綜合企業的特性。收入佔比最大的食料分部，上半財年收入按年增長5.61%，經營溢利更按年大增30.92%，原因是食品業務受惠疫後市面人流恢復，並有加價推動，同時糧食交易量也有所上升。

便利店業務溢利漲45% 以日本第二大連鎖便利店FamilyMart為主的「第8公司」分部，增長更是冠絕所有列帳分部，中期收入按年升12.89%，經營溢利按年大漲45.32%，原因正是該便利店產品改良推動客流和人均消費。

展望未來，管理層稱，環球經濟都會低迷，中國加碼刺激只能為經濟兜底，增長仍會被房地產投資及出口的低迷牽制，反觀日本經濟縱使出口不景，薪酬上升遇上通脹仍低可望提高個人消費，遊日人數及企業投資擴大依然可期，又指長年期美國國債孳息升勢告一段落可望煞停日圓跌勢。另外，主要產油國減產下，短期內油價有望穩定徘徊每桶90美元附近。

伊藤忠商事股價走勢