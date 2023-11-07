內地品牌乘用車9月多銷兩成 市佔率56%
內地汽車市場已成「本地薑」逐鹿的天下！中國汽車協會的數據顯示，9月內地品牌的乘用車共銷售140.2萬輛，按月增長8.5%，按年更升20.3%，佔乘用車銷售總量的56.4%，佔有率比上年同期升6.4個百分點。今年首9個月內地品牌乘用車共銷售989.5萬輛，按年增長21.2%，佔乘用車銷售總量的54.6%，佔有率比上年同期升6.5個百分點。
如按車型去劃分，中國品牌轎車、運用型多用途車（SUV）和多用途車（MPV）市場佔有率分別為48.6%、61.7%和59.8%。中汽協亦整合海關總署數據，發現9月整車（即汽車完成品，並非零件）進口量按月下降7.2%，按年更下降11.2%；整車進口金額按月下降8.1%，按年下降8.2%。
車股做好 理想飆11%
其中理想汽車獲天風證券唱好，該行持續看好理想第四季衝破4萬輛月銷量，根據產能與訂單情況判斷，年底或有望衝刺4.5萬的月銷量。今年底重點為該企純電動車型MEGA的推廣。消息又指，有關發布會在12月舉行，但該款MPV將在廣州車展開啟預訂，售價預計逾50萬元（人民幣‧下同），計劃於2024年第一季度開始交付。
吉汽極氪007月中預售
其他車企亦不敢怠慢，大廠之一吉利汽車(00175)旗下電動車品牌極氪（Zeekr）昨日終於正式公布，首款轎車命名為「極氪007」，亦會於廣州車展發布並同步開啟預售。
小鵬則以其P7系列應戰，旗下的i550版宣布正式上市，Pro版本售價為22.39萬元，Max版本則為23.99萬元，當中以免費升級汽車音響作招徠。
另外，內地智能手機大廠小米(01810)，其造車業務亦向前推進。有自媒體在內地社交平台發布貼文，展示小米汽車新車車架圖片，不少網民在圖片中推測，該車將採用按鍵式開關門裝置，傳統門把手位於下部的儲物空間內等。此前小米總裁盧偉冰表示，小米汽車將在明年正式發表。
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