內地品牌乘用車9月多銷兩成 市佔率56%

內地汽車市場已成「本地薑」逐鹿的天下！中國汽車協會的數據顯示，9月內地品牌的乘用車共銷售140.2萬輛，按月增長8.5%，按年更升20.3%，佔乘用車銷售總量的56.4%，佔有率比上年同期升6.4個百分點。今年首9個月內地品牌乘用車共銷售989.5萬輛，按年增長21.2%，佔乘用車銷售總量的54.6%，佔有率比上年同期升6.5個百分點。

如按車型去劃分，中國品牌轎車、運用型多用途車（SUV）和多用途車（MPV）市場佔有率分別為48.6%、61.7%和59.8%。中汽協亦整合海關總署數據，發現9月整車（即汽車完成品，並非零件）進口量按月下降7.2%，按年更下降11.2%；整車進口金額按月下降8.1%，按年下降8.2%。

其中理想汽車獲天風證券唱好，該行持續看好理想第四季衝破4萬輛月銷量，根據產能與訂單情況判斷，年底或有望衝刺4.5萬的月銷量。今年底重點為該企純電動車型MEGA的推廣。消息又指，有關發布會在12月舉行，但該款MPV將在廣州車展開啟預訂，售價預計逾50萬元（人民幣‧下同），計劃於2024年第一季度開始交付。

小鵬則以其P7系列應戰，旗下的i550版宣布正式上市，Pro版本售價為22.39萬元，Max版本則為23.99萬元，當中以免費升級汽車音響作招徠。