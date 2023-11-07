日或明年棄負利率

植田：通脹未達標 年內幣策續鬆 日圓走勢持續疲弱之際，日本央行行長植田和男繼續「放鴿」，聲稱未能確認已實現通脹目標，又指今年僅餘下兩個月不到的時間，暗示年內貨幣政策仍然會偏向寬鬆。不過，市場已開始逐步消化明年日本央行將會加息的預期。富國銀行估計，日本央行將會在明年上半年加息0.1厘，即政策利率「由負變零」，並且會在明年4月的議息會議上完全放棄「孳息率曲線控制（YCC）」的做法，即屆時日債的孳息率將可以自由波動。

植田和男昨日出席活動時指出，在企業提供的薪酬、商品及服務定價行為方面，看到比以前更多的積極信號。然而，他認為薪酬與物價的增長仍存在不確定因素，需要更加確信通脹持續及經濟保持強勁增長，才會退出寬鬆貨幣政策。他估計，即使在上周調整YCC政策後，10年期日債的孳息率亦不會大幅高於一厘。

Yen仍弱 兌港元曾見5.22 同日公布的日本央行議息會議紀錄顯示，大多數政策委員會委員都認為，毋須進一步調整YCC，並同意繼續耐心實施貨幣寬鬆政策，以實現通脹和薪酬增長目標。日圓兌每美元昨日曾弱見149.74，仍險守150以下水平；每百日圓兌港元曾低見5.224。

值得留意的是，由於上月日圓兌每美元已曾失守150大關，而日本央行及財務省亦未有即時出手干預匯價。市場分析認為，當局可能將干預匯市的分界線，推至152水平，原因是目前大多數日本企業都透過期權交易在152水平進行外匯對沖，即只要日圓不跌穿152，則這些日本企業毋須太過擔心日圓貶值帶來的匯價損失。

相反，假如日圓兌每美元失守152水平，則可能會有大量日企需要額外買入美元填補倉位缺口，屆時可能會加劇日圓的跌勢。

富國銀行首席經濟學家Nick Bennenbroek指出，日本央行認為維持3%左右的薪酬增長對於實現通脹目標尤關重要，在此背景下，央行可能期望等到明年春季勞資薪酬談判（即「春鬥」）提供進一步的資訊，然後再進一步調整政策。就目前而言，日本大型工會普遍表示明年將會在「春鬥」爭取5%以上幅度的加薪。

當然，如果在此期間薪酬增長進一步加速，也將增加日本央行在明年初進行更大幅度政策調整的理由。惟就目前的基準情景而言，富國銀行傾向「溫和調整政策」的情景，料明年上半年日本央行將放棄負利率政策；日圓也會在明年溫和反彈。

ING：美元走勢還看經濟 不過，左右日圓走勢的另一大因素在於美元的匯價。荷蘭國際集團（ING）外匯分析員Francesco Pesole表示，雖然美元匯價表現近期開始走軟，但不能倉促地得出美元強勢已經結束的結論。

他指出，接下來美元的走勢很大程度受到經濟表現的影響；要留意的是近期美國的就業數據調查回應率相當低，數據品質大幅下降，使其更難預測。他傾向認為，現在確認美元再次大幅下跌還為時過早，因為美國經濟活動的情況還沒有惡化到足夠程度。

每百日圓兌港元走勢