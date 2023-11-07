滙豐品牌升級吸高端客

滙豐銀行宣布，將於香港推出「滙豐卓越理財尊尚」，12月11日起接替原有的「滙豐尚玉」，門檻維持不變，即全面理財總值不少於780萬港元或100萬美元的客戶。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，今年上半年，該行全面理財總值達100萬美元以上的高端全新個人客戶數量按年增加逾一倍，當中九成客戶均有使用滙豐的財富管理服務。

財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹補充，改名只屬品牌重塑的一部分；通關後亦釋放部分積存的跨境理財需求，對下半年高端客增長勢頭樂觀。

料零售銀行人手年增20% 滙豐指，新品牌屬「尚玉」的升級版，客戶可獲得全面投資方案，透過理財獎賞計劃「理財尊尚選」，揀選喜愛的投資或保險產品，並得到更個人化的理財獎賞；醫療服務方面，提供包括全天候24小時從醫生和註冊護士獲得醫療建議，以視像形式遙距診症、藥物送遞，及在指定私家醫院享一站式入院安排。另外有一系列餐飲和旅遊優惠，包括免費轎車往返機場、機場貴賓室等。

香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞指，目前正物色新的財富管理中心選址；預計全年零售銀行前線人手較去年增加逾20%，客戶經理人數更飆升七成，明年將繼續增聘人手，包括向無銀行經驗人士或外地專才招手。