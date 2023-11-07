保誠首9月新業務利潤增37％

保費等值銷售額升40% 首9個月，年度保費等值銷售額增40%至44.17億美元，主要由香港市場帶動，內地旅客及本地客戶的銷售額均較去年同期有所增加。

集團執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，期內得益於集團在分銷方面的實力，以及市場、產品及渠道方面的多元化業務布局，當中亞洲及非洲15個壽險市場的新業務利潤錄得雙位數增長。

香港方面，本地客戶及內地旅客的年度保費等值銷售額較上年同期強勁增長。香港經濟按年持續復甦，第三季旅客人數約為2019年同期的90%，而同期對內地旅客的年度保費等值銷售額約為2019年的1.3倍。除上述銷售額外，今年第三季度本地分部新業務利潤亦較上年同期錄得雙位數增長。

整體而言，亞洲的消費者需求保持穩定，而本地客戶及內地訪港旅客對儲蓄和健康及保障產品的需求不減。集團於東盟的若干業務於首9個月錄得新業務利潤雙位數增長。內地方面，產品及銀行保險分銷監管方面的業界變化，加上集團積極採取主動措施提升產品多元化，對銷售造成一定影響，但這些變化預期有利本地行業發展，有助進一步發揮保險的功能，並帶動客戶對長期儲蓄和健康及保障產品的持續需求。

集團表示，展望未來形勢仍具挑戰性，但在多個市場增長引擎的支持下，新業務動力得以延續至第四季度。