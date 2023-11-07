黑芝麻智能落戶科學園研汽車晶片

黑芝麻智能首席市場行銷官楊宇欣表示，前期的人員可能從內地及海外招攬，香港本地招攬人才可能是個挑戰，但強調公司長期發展，更多是希望培育人才，需要時間和耐心。

楊表示，公司短期是面向中國市場，與中國車企合作，因為這是對新技術接受程度最多的市場、目前增長最快的客戶。公司目前已開始籌備向中期階段發展，除了夥拍中國車企發展海外市場，亦會跟全球車企發展中國市場。

是次科技園公司與黑芝麻智能的合作是由創新科技及工業局和引進重點企業辦公室共同策動，創新科技及工業局局長孫東表示，黑芝麻智能用實際行動為香港的創科未來投下信任一票。雖然引進重點企業辦公室吸引30多間企業，大部分來自內地，但他強調，內地高科技企業絲毫不遜色，當中很多都是國際，至少區域領先。而香港最迫切的，乃需要「從無到有、從零到一」，盡快建立完整的創科生態圈，這樣才能吸引全球的好企業及人才。