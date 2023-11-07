華外商直接投資首見負數 撤118億美元

中美關係重現曙光之際，國家外匯管理局日前公布的第三季國際收支數據卻顯示，外資第三季直接投資總額（FDI）是負118億美元，是1998年有紀錄以來首現負值，反映資金流向海外、撤資和業務縮減規模大過新增投資。另外，10月在岸人民幣兌每美元交易量也創歷史新低，僅1.85萬億人民幣，凸顯當局加強遏止拋售人民幣。

回顧外商在中國的投資由2022年第二季起急劇下滑，當時正值是上海封城。至於按業務劃分，美國研究公司榮鼎集團數據提及，半導體領域的外國投資，中國佔比由2018年的48%萎縮至2022年的1%。美國則由0%上升至37%，另印度、新加坡及馬來西亞總佔比由10%升至38%。

滙豐：87%外企擬拓內地業務 進博會正在上海召開，滙豐銀行最新發表的《海外企業看中國2023》則稱，87%受訪海外企業表示，因應中國疫後經濟復甦表現鼓舞，擬拓展中國業務布局；海外企業將供應鏈、技術和創新、數碼化能力和平台，作為未來一年在中國市場的3大投資重點。調查向全球16個主要市場的3,300多家企業進行，涵蓋全球主要經濟體，包括目前已在中國市場開展業務或計劃開拓中國市場的企業。