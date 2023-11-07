深國資委力撐 萬科AH股揚
150金融機構參與交流會 大股東強調無意減持
內地一手樓銷情低迷，拖累內房股在股債兩市的陰霾未散。即使獲國資大股東深圳地鐵撐腰的萬科企業(02202)，單月銷售額跌幅已收窄，但上周仍需急發聲明澄清近期債市異動主要是市場情緒波動所致。昨日萬科更安排逾150間中外金融機構參與網上交流會，深圳國資委表明萬科是其體系重要成員，必要時透過一切可能手段支持萬科積極應對，國資委全資子企深鐵集團更強調無意減持萬科，反而將擇機購買萬科債券，可見官方正全力穩定軍心！
事緣非央企的萬科近期明顯感受到強勁敵意，股債雙殺等負面消息的做淡勢力不斷發酵，迫使萬科在10月最後一日不得不在投資者平台發聲，指境外市場出現有關該企的不實猜測，導致其美元債價大幅波動，但實際上公司目前財務穩健，並不惜披露截至第三季末在手資金1,037億元（人民幣‧下同），境內待償還信用債僅3.8億元等。不過，外界仍將焦點放在萬科的遠期債務，無視深鐵集團董事長辛傑親身上陣、在一周前獲委任為萬科副主席的重磅消息。
深鐵擬注百億盤活資產
為扭轉萬科陷債務危機的言論，集團昨高調舉行交流會，以萬科高管身份首次露面的辛傑強調，深鐵長期持有萬科股票的初心不變，直斥「大股東將減持萬科」是別有用心的謠言。他堅定表態，萬科背後是深鐵，深鐵背後是深圳國資，出任萬科副主席充分體現深圳國資委對萬科的信任。
深鐵在會上指，將研究制訂及有序釋放工具，如以市場化方式承接萬科在深圳的部分城市更新項目，助萬科盤活大宗資產，為萬科注入流動性，交易金額料超過100億元；同時積極準備買入對方在公開市場發行的債券，提振市場信心。
承諾境內外債如期兌付
更具說服力的，莫過於深圳國資委主任王勇健等重量級代表亦現身力撐萬科。深圳國資委稱，有能力支持萬科防範各類風險，提出多項具體支持措施，包括但不限於通過受讓、合作開發等方式加快推進萬科大型城市更新項目；通過協同、合作等方式提高其持有的各類投資性房地產的流動性；積極組織市屬國企市場化方式參與萬科債券認購工作；協調各類金融機構加大對萬科融資的支持力度。
頭戴着國資光環，萬科AH股昨分別漲逾6至7%收市，H股收報8.14港元，重上逾4周高位，A股更擺脫逾8年收市新低。萬科昨進一步承諾，境內外債務一定會保障如期兌付，因首10個月累計新增融資金額逾850億元；主席郁亮昨坦言，「黎明前總是最冷的時候，但還是要對將來有信心。」
碧服計劃增持合富輝煌
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：