深國資委力撐 萬科AH股揚

事緣非央企的萬科近期明顯感受到強勁敵意，股債雙殺等負面消息的做淡勢力不斷發酵，迫使萬科在10月最後一日不得不在投資者平台發聲，指境外市場出現有關該企的不實猜測，導致其美元債價大幅波動，但實際上公司目前財務穩健，並不惜披露截至第三季末在手資金1,037億元（人民幣‧下同），境內待償還信用債僅3.8億元等。不過，外界仍將焦點放在萬科的遠期債務，無視深鐵集團董事長辛傑親身上陣、在一周前獲委任為萬科副主席的重磅消息。

深鐵擬注百億盤活資產 為扭轉萬科陷債務危機的言論，集團昨高調舉行交流會，以萬科高管身份首次露面的辛傑強調，深鐵長期持有萬科股票的初心不變，直斥「大股東將減持萬科」是別有用心的謠言。他堅定表態，萬科背後是深鐵，深鐵背後是深圳國資，出任萬科副主席充分體現深圳國資委對萬科的信任。

深鐵在會上指，將研究制訂及有序釋放工具，如以市場化方式承接萬科在深圳的部分城市更新項目，助萬科盤活大宗資產，為萬科注入流動性，交易金額料超過100億元；同時積極準備買入對方在公開市場發行的債券，提振市場信心。

承諾境內外債如期兌付 更具說服力的，莫過於深圳國資委主任王勇健等重量級代表亦現身力撐萬科。深圳國資委稱，有能力支持萬科防範各類風險，提出多項具體支持措施，包括但不限於通過受讓、合作開發等方式加快推進萬科大型城市更新項目；通過協同、合作等方式提高其持有的各類投資性房地產的流動性；積極組織市屬國企市場化方式參與萬科債券認購工作；協調各類金融機構加大對萬科融資的支持力度。

頭戴着國資光環，萬科AH股昨分別漲逾6至7%收市，H股收報8.14港元，重上逾4周高位，A股更擺脫逾8年收市新低。萬科昨進一步承諾，境內外債務一定會保障如期兌付，因首10個月累計新增融資金額逾850億元；主席郁亮昨坦言，「黎明前總是最冷的時候，但還是要對將來有信心。」

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