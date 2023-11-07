產經

深國資委力撐 萬科AH股揚

萬科指目前財務穩健，截至第三季末手頭資金達1,037億元人民幣。 萬科指目前財務穩健，截至第三季末手頭資金達1,037億元人民幣。
萬科指目前財務穩健，截至第三季末手頭資金達1,037億元人民幣。
150金融機構參與交流會 大股東強調無意減持
內地一手樓銷情低迷，拖累內房股在股債兩市的陰霾未散。即使獲國資大股東深圳地鐵撐腰的萬科企業(02202)，單月銷售額跌幅已收窄，但上周仍需急發聲明澄清近期債市異動主要是市場情緒波動所致。昨日萬科更安排逾150間中外金融機構參與網上交流會，深圳國資委表明萬科是其體系重要成員，必要時透過一切可能手段支持萬科積極應對，國資委全資子企深鐵集團更強調無意減持萬科，反而將擇機購買萬科債券，可見官方正全力穩定軍心！
事緣非央企的萬科近期明顯感受到強勁敵意，股債雙殺等負面消息的做淡勢力不斷發酵，迫使萬科在10月最後一日不得不在投資者平台發聲，指境外市場出現有關該企的不實猜測，導致其美元債價大幅波動，但實際上公司目前財務穩健，並不惜披露截至第三季末在手資金1,037億元（人民幣‧下同），境內待償還信用債僅3.8億元等。不過，外界仍將焦點放在萬科的遠期債務，無視深鐵集團董事長辛傑親身上陣、在一周前獲委任為萬科副主席的重磅消息。
深鐵擬注百億盤活資產
為扭轉萬科陷債務危機的言論，集團昨高調舉行交流會，以萬科高管身份首次露面的辛傑強調，深鐵長期持有萬科股票的初心不變，直斥「大股東將減持萬科」是別有用心的謠言。他堅定表態，萬科背後是深鐵，深鐵背後是深圳國資，出任萬科副主席充分體現深圳國資委對萬科的信任。
深鐵在會上指，將研究制訂及有序釋放工具，如以市場化方式承接萬科在深圳的部分城市更新項目，助萬科盤活大宗資產，為萬科注入流動性，交易金額料超過100億元；同時積極準備買入對方在公開市場發行的債券，提振市場信心。
承諾境內外債如期兌付
更具說服力的，莫過於深圳國資委主任王勇健等重量級代表亦現身力撐萬科。深圳國資委稱，有能力支持萬科防範各類風險，提出多項具體支持措施，包括但不限於通過受讓、合作開發等方式加快推進萬科大型城市更新項目；通過協同、合作等方式提高其持有的各類投資性房地產的流動性；積極組織市屬國企市場化方式參與萬科債券認購工作；協調各類金融機構加大對萬科融資的支持力度。
頭戴着國資光環，萬科AH股昨分別漲逾6至7%收市，H股收報8.14港元，重上逾4周高位，A股更擺脫逾8年收市新低。萬科昨進一步承諾，境內外債務一定會保障如期兌付，因首10個月累計新增融資金額逾850億元；主席郁亮昨坦言，「黎明前總是最冷的時候，但還是要對將來有信心。」
碧服計劃增持合富輝煌
另一國企越秀地產(00123)融資渠道也見斬獲，附屬泓景在其擔保下與銀行訂立融資協議，取得5億港元、貸款期364天的循環貸款融資。其他內房股隨大市反彈，中國恒大(03333)及旭輝控股(00884)各升15.2%及20.79%。惟恒大旗下恒大高科技集團傳被凍結股權200億元，凍結期限自10月27日至2026年10月26日；仍被立案調查的恒大地產於11月首3日再新增多條被執行人訊息，合計4億多元。
碧桂園服務(06098)附屬碧桂園物業香港及合富輝煌(00733)等方昨訂立戰略合作協議，擬收購10.63%的合富輝煌銷售股份，及認購經擴大後逾3%的合富輝煌新配發股份，總代價分別為1.15億港元及4,341.52萬港元，持有股權或將增至約38.1%，每股銷售股份及認購股份價格均為1.61港元，較合富輝煌昨收市價0.93港元溢價約73.12%，銷售股份及認購股份均設兩年禁售期。
部分內房企業銷售額部分內房企業銷售額
部分內房企業銷售額
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