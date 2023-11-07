道指高開 耶倫︰中美脫鈎勢掀災難

美國財長耶倫表示，美國經濟戰略的核心是提升國內經濟潛力，而不是壓制其他經濟體，強調中美經濟脫鈎將帶來災難。她說︰「我們認識到經濟不是零和遊戲，尋求與中國進行良性的經濟競爭，使兩國長期受益。」

對於美國不斷制裁中國企業及機構，又禁止出口科技到中國，她聲稱是為了把關鍵供應鏈多元化，以減輕過度集中的風險；又稱其目標不是「引發私營企業無序、大規模撤出中國」。她解釋指，供應鏈多元化和經濟脫鈎之間存在重要差異；在動盪的世界中，供應鏈必須多元化，但經濟脫鈎將帶來經濟災難，並違背美國的國家利益。

她續稱，不應該過度專注於與中國的競爭，強調「美國的經濟優勢源自於內部：我們的人民、我們的創新精神，以及我們的民主價值和制度」。只要繼續投資並致力於這些優勢，就沒有理由擔心與其他國家的良性經濟競爭。

BioNTech上季少賺91% 耶倫一直都強調美國經濟表現強勁，主張經濟不會陷入衰退。隨着市場上美國經濟「軟着陸」的呼聲漸高，美股上周也迎來一輪反彈。不過，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，美股反彈與其說是新一輪升勢的開始，倒不如說是熊市反彈。

Wilson強調美國企業的盈利預測開始下修，而且宏觀數據有疲軟迹象，股票的升勢欠缺基本因素支持。美股3大指數周一早段上揚，道指曾升105點，報34,167點；標指升13點，報4,372點；以科技股為主的納指升73點，報13,551點。

企業消息方面，有份研發「復必泰」新冠疫苗的德國藥廠BioNTech上季收入為8.95億歐元，按年大跌74.13%，純利按年暴跌91%至1.6億歐元。該公司亦將「復必泰」今年全年收入預測從約50億歐元，減至約40億歐元，同時降低研發費用、行政開支方面的預測。BioNTech股價周一早段升6.76%。