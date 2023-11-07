港半島酒店出租率按季降至38%

亞太酒店投資看跌14% 其他亞洲地區的半島酒店表現亦是「年升季跌」，第三季可出租客房收入為1,744元，按年升94.86%，按季跌12.53%；平均房租3,222元，按年升55.57%，按季跌10.07%。同期美國及歐洲半島酒店平均可出租客房收入為4,796元，按年和按季俱跌逾6%；平均房租8,531元，按年增4.49%，按季跌3.26%；出租率更按年和按季少7個百分點和兩個百分點，至56%。

地產服務公司仲量聯行的酒店及款待部近日發布《亞太區酒店投資亮點》報告，預計今年亞太區酒店投資額將按年降14%至101億美元（約787.8億港元），主要是由於利率上升，令成交量和投資額均見回落，其他影響因素尚包括成本上漲和宏觀經濟不確定等。

截至今年10月，該公司追蹤到的亞太區酒店總投資額為59億美元，按年顯著減少39.79%。年初至10月，每間房間或客房的平均價格為29.16萬美元，較去年同期的36.89萬美元降兩成。此外，亞太區13個市場共錄得130宗酒店交易，按年少38宗。

該公司亞太區酒店及款待部行政總裁Nihat Ercan表示，今年亞太區酒店業的疫後復甦表現相當理想，但行業的強勁表現並未能轉化為投資額。過去18個月，投資者更頻繁地提到融資成本上升、持續通脹，以及全球經濟的不確定性等影響因素，而這些憂慮更導致投資市場持續低迷。然而他認為，強勁的經營表現和旅客需求，使投資者對長期酒店業仍抱很高的信心。